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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Нагорный: "Краснодар-2" создал порядка 35 моментов. Из них 17 должны были привести к голу
Главный тренер "Краснодара-2" Александр Нагорный посетовал на плохую реализацию в матче 23-го тура ФНЛ против "Мордовии" (1:2).
"Разочарованы результатом. Сами отдали сопернику победу, несмотря на преимущество. Плохое начало. Странная трактовка некоторых нарушений. Два "стандарта" – два гола. Такой гандикап с теми сложностями, которые у нас есть с плотно обороняющимися соперниками – это много. Да и удаление отчасти усугубило ситуацию, поскольку "Мордовия" больше сосредоточилась на обороне. Тем не менее, по моим подсчетам, мы создали порядка 35 моментов, которые завершились логическим завершением – ударом по воротам. Из них 17, которые должны были привести к голу. То есть, порядка 50 процентов моментов, которые должны были завершиться взятием ворот. Особенно в отрезке с 10-й по 35-ю минуту, когда каждая атака была на грани гола. Не хватило мастерства и удачи. Хотя удача, может быть, тоже элемент мастерства.
Сегодня реализация нас подвела. Не хватило креатива, хитрости, искры. Было много моментов, когда гол зависел от степени агрессивности в завершающей фазе. Поэтому страшное разочарование результатом. Хотя качество игры было неплохим. Но не доиграли мы этот матч там, где нужно было вырывать. Если не победу, то хотя бы ничью. Закономерность результата есть всегда. Если мы не победили, несмотря на обилие моментов, значит индивидуально тактически, технически и психологически по концентрации внимания мы не показали бы то, чего хотели бы видеть", - цитирует Нагорного официальный сайт ФНЛ.
"Разочарованы результатом. Сами отдали сопернику победу, несмотря на преимущество. Плохое начало. Странная трактовка некоторых нарушений. Два "стандарта" – два гола. Такой гандикап с теми сложностями, которые у нас есть с плотно обороняющимися соперниками – это много. Да и удаление отчасти усугубило ситуацию, поскольку "Мордовия" больше сосредоточилась на обороне. Тем не менее, по моим подсчетам, мы создали порядка 35 моментов, которые завершились логическим завершением – ударом по воротам. Из них 17, которые должны были привести к голу. То есть, порядка 50 процентов моментов, которые должны были завершиться взятием ворот. Особенно в отрезке с 10-й по 35-ю минуту, когда каждая атака была на грани гола. Не хватило мастерства и удачи. Хотя удача, может быть, тоже элемент мастерства.
Сегодня реализация нас подвела. Не хватило креатива, хитрости, искры. Было много моментов, когда гол зависел от степени агрессивности в завершающей фазе. Поэтому страшное разочарование результатом. Хотя качество игры было неплохим. Но не доиграли мы этот матч там, где нужно было вырывать. Если не победу, то хотя бы ничью. Закономерность результата есть всегда. Если мы не победили, несмотря на обилие моментов, значит индивидуально тактически, технически и психологически по концентрации внимания мы не показали бы то, чего хотели бы видеть", - цитирует Нагорного официальный сайт ФНЛ.
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