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Главный тренер "Томи": как можно ставить задачу выхода в РПЛ, если у меня даже контракта нет?

Главный тренер лидирующей в ФНЛ томской "Томи" Василий Баскаков заявил, что перед командой не ставили цель выйти в премьер-лигу.

"Как можно ставить задачу, если у главного тренера три месяца не было контракта? Всякий раз продлевали временное соглашение. Лишь когда начали набирать очки, 30 августа со мной подписали контракт. Тренерам и персоналу (зарплату) задерживают. Игрокам стараются выплачивать вовремя", — рассказал он.

Советский спорт
Теги: Томь
Сегодня, 10:13
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#2  СМЭУ  СССР (Сегодня, 10:36)
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: verhdon27
Будет забавно если Томь и Краснодар-2 займут в чемпионате ФНЛ соответственно 1 и 2 место, а в РПЛ попадут и будут играть совсем другие команды.


У нас что разве не было таких ситуаций? И в нынешнем первенстве в высшей, первой и во второй лиге играют такие команды попавшие по не спортивному принципу.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 10:30)
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Болеет за:
«Ростов»
Будет забавно если Томь и Краснодар-2 займут в чемпионате ФНЛ соответственно 1 и 2 место, а в РПЛ попадут и будут играть совсем другие команды.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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