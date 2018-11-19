Главный тренер "Томи": как можно ставить задачу выхода в РПЛ, если у меня даже контракта нет?

Главный тренер лидирующей в ФНЛ томской "Томи" Василий Баскаков заявил, что перед командой не ставили цель выйти в премьер-лигу."Как можно ставить задачу, если у главного тренера три месяца не было контракта? Всякий раз продлевали временное соглашение. Лишь когда начали набирать очки, 30 августа со мной подписали контракт. Тренерам и персоналу (зарплату) задерживают. Игрокам стараются выплачивать вовремя", — рассказал он.