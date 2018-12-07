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Полузащитник "Факела" признан лучшим игроком ноября в ФНЛ

Лучшим футболистом Футбольной национальной лиги в ноябре признан Михаил Афанасьев из "Факела".

Полузащитник в минувшем месяце забил 3 гола, 2 из которых стали победными.

На втором месте полузащитник Павел Игнатович из "Нижнего Новгорода", который в четырёх матчах отличился трижды.

Замыкает тройку лучших Никита Саламатов из "Сочи": выходя на замену, он отличился в двух матчах из четырёх (3 гола, 1 голевая передача).

ФНЛ
Теги: Факел
Сегодня, 11:17
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