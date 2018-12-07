Полузащитник "Факела" признан лучшим игроком ноября в ФНЛ

Лучшим футболистом Футбольной национальной лиги в ноябре признан Михаил Афанасьев из "Факела".Полузащитник в минувшем месяце забил 3 гола, 2 из которых стали победными.На втором месте полузащитник Павел Игнатович из "Нижнего Новгорода", который в четырёх матчах отличился трижды.Замыкает тройку лучших Никита Саламатов из "Сочи": выходя на замену, он отличился в двух матчах из четырёх (3 гола, 1 голевая передача).