Тренеры "Чертаново" пройдут стажировку в "Фиорентине"

Тренерский штаб "Чертаново" отправился в Италию для прохождения стажировки в "Фиорентине".Сообщается, что на стажировку отправятся главный тренер Игорь Осинькин, его ассистент Михаил Семерня, тренер вратарей Владимир Малышев и тренер по физподготовке и акробатике Кирилл Жинкин.Приветственную экскурсию для чертановской делегации провел легендарный полузащитник флорентийского клуба и сборной Италии, чемпион мира-1982 Джанкарло Антоньони. Россияне проведут весь полноценный недельный тренировочный цикл с командой Стефано Пиоли, а также посетят матч против "Эмполи" на стадионе "Артемио Франки" в воскресенье 16 декабря.