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Тренеры "Чертаново" пройдут стажировку в "Фиорентине"

Тренерский штаб "Чертаново" отправился в Италию для прохождения стажировки в "Фиорентине".

Сообщается, что на стажировку отправятся главный тренер Игорь Осинькин, его ассистент Михаил Семерня, тренер вратарей Владимир Малышев и тренер по физподготовке и акробатике Кирилл Жинкин.

Приветственную экскурсию для чертановской делегации провел легендарный полузащитник флорентийского клуба и сборной Италии, чемпион мира-1982 Джанкарло Антоньони. Россияне проведут весь полноценный недельный тренировочный цикл с командой Стефано Пиоли, а также посетят матч против "Эмполи" на стадионе "Артемио Франки" в воскресенье 16 декабря.

ФНЛ
Теги: Фиорентина Чертаново
Сегодня, 16:55
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