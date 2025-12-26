Матчи Скрыть

ЦСКА и "Зенит" завершат обмен Дивеева на Гонду в ближайшие дни - источник

ЦСКА и петербургский "Зенит" в ближайшее время закроют сделку по обмену футболистами.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, ЦСКА и петербургский "Зенит" договорились об обмене защитника Игоря Дивеева на форварда Лусиано Гонду. Сделка будет завершена в ближайшие несколько дней.

В текущем сезоне Лусиано Гонду провел за петербуржцев во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи. При этом нападающий не смог отметиться результативными действиями в матчах чемпионата России.

На счету Игоря Дивеева в нынешнем сезоне 19 выходов на поле в составе красно-синих и 3 забитых мяча. Защитник провел 19 матчей в составе сборной России.

Источник: "Чемпионат".

