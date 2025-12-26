Как сообщает источник, сине-бело-голубые на протяжении длительного времени внимательно следят за выступлениями хавбека и уже предпринимали попытки обсудить его возможный переход.
По информации источника, в спортивном руководстве "Зенита" высоко оценивают игровые качества Черникова и считают его сильнейшим опорным полузащитником Российской Премьер-лиги на данный момент. Именно поэтому кандидатура игрока рассматривается как одна из приоритетных для усиления состава.
В то же время "Краснодар" не настроен отпускать своего воспитанника. Клуб придерживается позиции сохранения ключевых исполнителей и не планирует расставаться с лидерами команды.
Отмечается, что "быки" оценивают 25-летнего полузащитника примерно в 15 миллионов евро.
Источник: Legalbet
"Зенит" проявляет серьёзный интерес к полузащитнику "Краснодара" - источник
Полузащитник "Краснодара" Александр Черников оказался в сфере интересов петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Краснодар"