Ещенко: я лично звонил Зобнину и спрашивал, почему он так мало играет

"Количество игровых минут Зобнина – это вопрос к тренерскому штабу, а не к игроку. Он всегда готов выйти на поле. Я лично звонил Зобнину и спрашивал, почему он так мало играет. Он отвечал, что тренер принял такое решение. Роман сам по себе неконфликтный человек. Его дело выходить на поле и показывать свою игру", - цитирует Ещенко "Советский Спорт".
Сегодня, 26 декабря, московский "Спартак" объявил о продлении контракта с Романом Зобниным до 2027 года.
Полузащитник выступает за красно-белых с 2016 года, в составе столичного клуба футболист вышел на поле в 291 встрече и записал на свой счет 21 забитый мяч и 19 голевых передач. Рыночная стоимость 31-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 миллионов евро. Ранее Зобнин выступал за московское "Динамо".
После 18 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками в своем активе.
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко поделился своим мнением об игре полузащитника красно-белых Романа Зобнина.
Фото: ФК "Спартак"