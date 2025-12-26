Гендир "Пари НН" рассказал, обсуждался ли при нем вопрос отставки Шпилевского

— За эти 18 туров был момент, когда всерьез обсуждалась отставка Шпилевского?
— Могу говорить за свой период работы в клубе. За эти месяцы такого вопроса не поднималось. Мы полностью доверяем главному тренеру нашей команды, - цитирует Карасева "Матч ТВ".
Летом текущего года Алексей Шпилевский был назначен на пост главного тренера "Пари НН", контракт со специалистом был заключен на три года. Ранее белорусский тренер работал в кипрском "Арисе", за который на данный момент выступает российский форвард Александр Кокорин.
После 18 сыгранных туров нижегородцы располагаются на 14 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 14 набранными очками в своем активе.
Фото: ФК "Пари НН"