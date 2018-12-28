Источник: в курском "Авангарде", идущем на 3 месте в ФНЛ, серьезные финансовые проблемы

Курский "Авангард" может отказаться от участия в Кубке ФНЛ и не поехать на тренировочные сборы перед весенней частью первенства ФНЛ."После того как 11 декабря Волокитин покинул пост президента клуба, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Старовойт заверил, что "Авангард" не останется без поддержки.Однако на данный момент ни одно из обещаний, которые местные власти дали в том числе президенту ФНЛ Ефремову, не выполнено. С проблемами может столкнуться и детская академия "Авангарда", в которой занимаются 600 человек", – сказал источник.После 24 туров куряне занимают в таблице ФНЛ третье место.