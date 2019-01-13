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"Армавир" поддержит Дюкова на выборах главы РФС

"Армавир" поддержит кандидатуру Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза.

19 декабря эту должность занимал Виталий Мутко, а сейчас исполняющим обязанности главы РФС является президент РПЛ Сергей Прядкин. Выборы главы РФС пройдут 22 февраля.

ФК "Армавир"
Теги: Армавир Дюков
Сегодня, 17:22
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#1  Blessing  Спб (Сегодня, 18:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Вся страна за Александра Валерьевича, у нас очень благоразумное общество.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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