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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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17:04
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (10)
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (10)
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Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
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Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
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"Армавир" поддержит Дюкова на выборах главы РФС
"Армавир" поддержит кандидатуру Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза.
19 декабря эту должность занимал Виталий Мутко, а сейчас исполняющим обязанности главы РФС является президент РПЛ Сергей Прядкин. Выборы главы РФС пройдут 22 февраля.
ФК "Армавир"
19 декабря эту должность занимал Виталий Мутко, а сейчас исполняющим обязанности главы РФС является президент РПЛ Сергей Прядкин. Выборы главы РФС пройдут 22 февраля.
ФК "Армавир"
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