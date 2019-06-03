Тренер "Чертаново": мы не хотели никаких травм

Главный тренер "Чертаново" Игорь Осинькин прокомментировал то, как его команда боролась с игроками сборной России в контрольном матче.

"Скажу так, что мы не хотели никаких травм. Играли как могли. Разговор был, чтобы мы грань соблюдали. Кроме этих двух эпизодах вспомнить нечего. Желаю шести очков в двух отборочных матчах!

Игра была полезна нашим ребятам. Даже те, кто не заиграет в большой футбол, точно будет вспоминать этот матч", - цитирует Осинькина "Спорт-Экспресс".
Теги: Чертаново
Сегодня, 18:28
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