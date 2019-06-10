Спортивный директор "Сочи": теоретически Глушаков может стать нашим игроком

Андрей Орлов: «Теоретически Денис Глушаков может стать игроком «Сочи», но практически мне сложно что-то сказать. Никаких переговоров с игроком мы не вели». — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) June 10, 2019

Спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов прокомментировал информацию о возможном переходе в команду полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова."Теоретически Денис Глушаков может стать игроком "Сочи", но практически мне сложно что-то сказать. Никаких переговоров с игроком мы не вели", - сказал Орлов.