Спортивный директор "Сочи": теоретически Глушаков может стать нашим игроком

Спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов прокомментировал информацию о возможном переходе в команду полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.

"Теоретически Денис Глушаков может стать игроком "Сочи", но практически мне сложно что-то сказать. Никаких переговоров с игроком мы не вели", - сказал Орлов.

Теги: Глушаков Сочи
Сегодня, 19:47
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