Спортивный директор "Сочи": теоретически Глушаков может стать нашим игроком
Спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов прокомментировал информацию о возможном переходе в команду полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.
"Теоретически Денис Глушаков может стать игроком "Сочи", но практически мне сложно что-то сказать. Никаких переговоров с игроком мы не вели", - сказал Орлов.
"Теоретически Денис Глушаков может стать игроком "Сочи", но практически мне сложно что-то сказать. Никаких переговоров с игроком мы не вели", - сказал Орлов.
Андрей Орлов: «Теоретически Денис Глушаков может стать игроком «Сочи», но практически мне сложно что-то сказать. Никаких переговоров с игроком мы не вели».— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) June 10, 2019