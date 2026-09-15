Акинфеев вспомнил роковую ошибку на ЧМ-2014: перед глазами пролетела вся жизнь

"Пролетела вся эта карьера, вся моя жизнь. Хотя 2014-й год — я не такой еще старый... Но пролетело все моментально перед глазами. Я понимал, что сейчас начнется давление, травля и все остальное. Просто для меня был дурацкий турнир, не побоюсь этого слова, непонятный", — рассказал Акинфеев.
Россия в итоге сыграла с Южной Кореей вничью (1:1), после чего уступила Бельгии (0:1) и поделила очки с Алжиром (1:1). Команда заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.
Акинфеев завершил карьеру в сборной России в 2018 году. За национальную команду вратарь провел 111 матчей, в 48 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
Источник: "СЭ"