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Акинфеев вспомнил роковую ошибку на ЧМ-2014: перед глазами пролетела вся жизнь

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что пережил после ошибки в матче с Южной Кореей на чемпионате мира 2014 года, который он назвал "дурацким турниром".
Алексей Филиппов/РИА Новости
В первой встрече сборной России на ЧМ-2014 Акинфеев допустил результативную ошибку после дальнего удара Ли Гын Хо. Голкипер признался, что сразу понял, какое давление последует после этого эпизода.

"Пролетела вся эта карьера, вся моя жизнь. Хотя 2014-й год — я не такой еще старый... Но пролетело все моментально перед глазами. Я понимал, что сейчас начнется давление, травля и все остальное. Просто для меня был дурацкий турнир, не побоюсь этого слова, непонятный", — рассказал Акинфеев.

Россия в итоге сыграла с Южной Кореей вничью (1:1), после чего уступила Бельгии (0:1) и поделила очки с Алжиром (1:1). Команда заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.

Акинфеев завершил карьеру в сборной России в 2018 году. За национальную команду вратарь провел 111 матчей, в 48 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Источник: "СЭ"

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