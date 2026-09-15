Акинфеев вспомнил роковую ошибку на ЧМ-2014: перед глазами пролетела вся жизнь

Алексей Филиппов/РИА Новости

"Пролетела вся эта карьера, вся моя жизнь. Хотя 2014-й год — я не такой еще старый... Но пролетело все моментально перед глазами. Я понимал, что сейчас начнется давление, травля и все остальное. Просто для меня был дурацкий турнир, не побоюсь этого слова, непонятный", — рассказал Акинфеев.