Черданцев призвал "Краснодар" выйти на трансферный рынок после потери Сперцяна и травмы Кривцова

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"Потеря Сперцяна и следом Кривцова сказывается на средней линии, она проседает по объективным причинам. Хорошо, что Кривцов с листа заиграл так, что мы забыли про уход Сперцяна. Но когда игрок находится в такой прекрасной форме и тоже выбывает, это проблема", — заявил Черданцев.