Черданцев призвал "Краснодар" выйти на трансферный рынок после потери Сперцяна и травмы Кривцова

"Потеря Сперцяна и следом Кривцова сказывается на средней линии, она проседает по объективным причинам. Хорошо, что Кривцов с листа заиграл так, что мы забыли про уход Сперцяна. Но когда игрок находится в такой прекрасной форме и тоже выбывает, это проблема", — заявил Черданцев.
По мнению комментатора, зимой клубу необходимо расширить выбор игроков, если он рассчитывает бороться за чемпионство.
"Краснодару" в зимнее окно нужно кого-то приобретать для глубины состава. Да, замены есть, но если ты хочешь стать чемпионом, нужно иметь более конкурентный стартовый состав на случай, если кто-то из ключевых игроков получает травму", — добавил Черданцев.
После восьми туров "Краснодар" набрал 20 очков и занимает первое место в РПЛ. Кривцов из-за травмы в 2026 году на поле уже не выйдет.
Источник: "Матч ТВ"