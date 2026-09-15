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Черданцев призвал "Краснодар" выйти на трансферный рынок после потери Сперцяна и травмы Кривцова

Комментатор Георгий Черданцев считает, что "Краснодару" необходимо усилить состав в зимнее трансферное окно после ухода Эдуарда Сперцяна и травмы Никиты Кривцова.
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
"Краснодар" потерял очки во втором матче РПЛ подряд: после ничьей с "Крыльями Советов" (2:2) команда Мурада Мусаева не смогла обыграть "Акрон" (1:1). Черданцев связывает возникшие трудности в том числе с кадровыми потерями в средней линии.

"Потеря Сперцяна и следом Кривцова сказывается на средней линии, она проседает по объективным причинам. Хорошо, что Кривцов с листа заиграл так, что мы забыли про уход Сперцяна. Но когда игрок находится в такой прекрасной форме и тоже выбывает, это проблема", — заявил Черданцев.

По мнению комментатора, зимой клубу необходимо расширить выбор игроков, если он рассчитывает бороться за чемпионство.

"Краснодару" в зимнее окно нужно кого-то приобретать для глубины состава. Да, замены есть, но если ты хочешь стать чемпионом, нужно иметь более конкурентный стартовый состав на случай, если кто-то из ключевых игроков получает травму", — добавил Черданцев.

После восьми туров "Краснодар" набрал 20 очков и занимает первое место в РПЛ. Кривцов из-за травмы в 2026 году на поле уже не выйдет.

Источник: "Матч ТВ"

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