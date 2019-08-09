Томь осталась без коня. Анонс 7-го тура ФНЛ

ФНЛ в самом разгаре. Rusfootball.info представляет матчи седьмого тура первого дивизиона.
Евдокимов в Нижнем?
Мы уже неоднократно писали, что тренерская перестановка в Нижнем Новгороде назревает с каждым туром все больше и больше. После ничейного исхода с «Чайкой» эта тема появилась вновь. Уже начали мелькать возможные кандидаты в прессе. Явным претендентом пока является Роберт Евдокимов. У него в прошлом сезоне была схожая история с нынешней у Дмитрия Черышева. В «Роторе» он протянул полгода, хотя отставку ждали почти каждый тур. Теперь подобное происходит в Нижнем Новгороде. Если нижегородцы не справятся с «Факелом» в субботу, то все слухи превратятся в явь.
Балтика верит в Калешина
Где отставка наиболее вероятна, чем в Нижнем Новгороде, так это в Калининграде. Шесть туров и всего три очка. Но руководство пока доверяет Евгению Калешину и всячески помогает трансферами. Переход Младена Кашчелана явно пойдет на пользу всей средней линии. Слегка обновленная «Балтика» проверит свои силы в Саранске с соседом по подвалу турнирной таблицы. Если и сейчас будет поражение, то верхушка клуба может уже заговорить по-другому.
Штрафы для «Торпедо»
«Торпедо» вернулось на свой родной стадион и одержало долгожданную для всех фанатов победу. Но этот матч принес и несколько больших штрафов. Игнашевичу выписали сто тысяч за демонстративное исполнение обязанностей главного тренера, а с Торпедо сняли 500 тысяч. Сейчас подобные штрафы будут применяться ко всем тренерам без лицензии. Такими темпами команда может влезть в крупные долги по итогам турнира, если Сергей не будет вести себя скромнее. После домашнего успеха москвичи отправляются во Владивосток. Там может случиться весьма результативная история. Приморцы в этом году сами играют и дают это делать другим.
Матч тура
Волгоградский «Ротор» идет бок о бок в верхней части турнирной таблицы с «Томью». Сибиряки несут серьезные потери перед важной игрой. Дело в том, что талисман команды конь Полковник больше не будет работать на играх. Оказалось, что за коня клуб не платит уже на протяжении нескольких лет и долги насчитывают несколько сотен тысяч рублей. Без поддержки клуб не окажется. Уже был произведен трансфер. Заменит коня маскот Томми. Как долго протянет этот персонаж – покажет время.
Распродажа в Чертаново
Молодая команда из Чертаново сумела совладать дома с лидером – «Химками». Яркий старт москвичей уже привлек внимание специалистов. На игроков высокий спрос. Наверняка некоторые из лидеров уже покинут клуб этим августом. Особый интерес вызывает Владислав Сарвели, на которого положил глаз московский «Локомотив». Но пока это все дела будущего. В эту субботу чертановцы попытаются выбраться на историческое первое место в лиге. Для этого нужно одержать победу в Хабаровске. Местная команда неудачно провела первые встречи дома, но сейчас все в порядке и гостям будет трудно.
Виталий Поморцев
Томь осталась без коня. Анонс 7-го тура ФНЛ
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