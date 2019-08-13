» » Сибирская проверка Талалаева, усиливающееся «Торпедо» рвётся в элиту. Превью 8 тура ФНЛ

Сибирская проверка Талалаева, усиливающееся «Торпедо» рвётся в элиту. Превью 8 тура ФНЛ

Если вы страдаете от безделья в августовском отпуске, то в лучшей лиге мира уже позаботились о вас: на среду назначено сразу 10 шикарных матчей, на которые и после работы заглянуть не мешает.
Фото: ФК "Торпедо"
«Мордовия» и «Енисей» летят в бездну?

В Саранске уже играет команда премьер-лиги – «Тамбов», а своя команда в элите, видимо, не нужна. «Мордовия» съехала с современной арены на стадион «Старт», запомнившийся Витьком, резиновой крошкой и поездами, и, словно расстроенная этим переездом, уже опустилась на предпоследнюю строчку. В последних четырёх матчах добыто два очка и просвета не видно: в Хабаровске играть всегда тяжело, а тут ещё и команда хозяев в этих же четырёх турах не пропустила ни одного мяча.

Тоже всего лишь 5 очков (две ничьи в последних турах) набрал «Енисей». От Аленичева избавиться хотели – избавились. Да, красноярцев покинул главная звезда клуба, пресс-атташе Стас Меркис, но объяснить его уходом падение со дна РПЛ на дно ФНЛ невозможно. С традиционно крепким «Шинником» Побегалова, особенно на выезде, будет тяжело.

Вашего Талалаева и там тут передают!

На «Матч ТВ» очень обрадовались возвращению Андрея Викторовича в Россию, а особенно в Московский регион – у появился ещё один эксперт, а у «Химок» – именно тот главный тренер, который был нужен. Можно говорить об амбициях клубов со стадионами ЧМ, но единоличными лидерами являются именно «Химки», ещё ни разу не проигравшие. Возможно, первое случится на выезде в Томске: сибирякам премьер-лига вроде бы не нужна, но они традиционно представляют собой силу в ФНЛ, а время «сливать» очки ещё не пришло.


Проблемное наследие ЧМ

Дмитрий Черышев едва не вывел «Нижний Новгород» в премьер-лигу и грозился сделать команду ещё сильнее на следующий сезон, но вместо этого тренерский штаб и всё руководство находятся под угрозой отставки. Две домашние победы, похоже, отсрочили это событие, но расслабляться рано. Впереди выезд в Калининград к такой же проблемной команде со стадионом ЧМ, которая снова ближе к ПФЛ, чем к РПЛ.

«Торпедо» и «Ротор» в погоне за премьер-лигой

В Волгограде наконец одумались и поняли, что такому стадиону больше нельзя простаивать без премьер-лиги. Раз уж даже «Тамбов» на нём играть не стал, надо привозить лучшие команды страны самим. Но сейчас у «Ротора» идёт выездное турне: две гостевые победы уже одержаны, так что возможно взять 3 очка и в Нижнекамске.

Возрождение «Торпедо» с приходом Сергея Игнашевича вернуло футбол и зрителей на Восточную улицу. Теперь, когда команду пополнил ещё и Роман Шишкин, чёрно-белые наверняка намерены побороться за выход в премьер-лигу – на данный момент они делят второе место с «Ротором».

За красивым футболом – сюда?

В прошлом сезоне я бы обошёлся без знака вопроса в подзаголовке, но одна из академий, проповедующих комбинационный футбол, в этом сезоне выступает слабенько: если «Спартак-2» 6-й, то вторая команда «Краснодара» 18-я. Может, успех Сафонова, Шапи и Игнатьева вдохновит краснодарский молодняк на восхождение?

Сибирская проверка Талалаева, усиливающееся «Торпедо» рвётся в элиту. Превью 8 тура ФНЛ


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Теги: Химки Торпедо Ротор Мордовия
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