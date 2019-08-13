Сибирская проверка Талалаева, усиливающееся «Торпедо» рвётся в элиту. Превью 8 тура ФНЛ

Если вы страдаете от безделья в августовском отпуске, то в лучшей лиге мира уже позаботились о вас: на среду назначено сразу 10 шикарных матчей, на которые и после работы заглянуть не мешает.

Фото: ФК "Торпедо"