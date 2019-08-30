Московский ЦСКА и курский "Авангард" договорились о трансфере 23-летнего полузащитника Александра Макарова в клуб ФНЛ.
Воспитанник армейской академии уже выступал за "Авангард" на правах аренды весной 2019 года, но принял участие лишь в четырех встречах, пропустив концовку сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. Восстановление Макаров завершит под наблюдением медицинского штаба ЦСКА.
"Желаем Александру успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦСКА.
Александр Макаров перешел из ЦСКА в "Авангард"
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