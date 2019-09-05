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Андрей Талалаев: Рязанцев - умнейший футболист, мог бы играть в любом клубе РПЛ

Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев прокомментировал летнюю трансферную кампанию клуба.

"Я не сторонник резкого обновления. Когда только приехали сюда с тренерским штабом, провели восемь матчей и набрали очков столько же, сколько "Сочи". Я сказал, что с этой командой можно работать, но нужно добавить несколько человек на определённые позиции. Некоторые называют это классом — способность проявить своё мастерство в нужную единицу времени.

Чтобы коллектив сохранялся, кардинальные изменения делать нельзя, но у нас были вынужденные причины. Ушёл Рязанцев, потому что "Торпедо" — его родные пенаты. А на Рязанцеве строилась игра. Заменить его одним футболистом было невозможно — пришлось брать двух на позицию. Из вратарей сломался Хомич, ещё один ушёл. Ещё плюс два игрока, которых не планировали приглашать. Плюс лимитчики: в заявке обязательно должны быть футболисты 1998 года рождения и младше. Я рассчитывал привезти 4-5 новичков, а получилось — полкоманды.

Для меня Рязанцев — один из умнейших футболистов: понимает игру так, как никто. При должном доверии и мотивации Саша способен играть в любом клубе Премьер-Лиги", - цитирует Талалаева "Чемпионат.сом".


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Теги: Талалаев Рязанцев Химки
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