"Нижний Новгород" в 12-м туре ФНЛ дома с минимальным счетом обыграл "Армавир" - 1:0.
ФНЛ
12 тур
Голы: Темников, 60
Нижний Новгород: Сысуев, Морозов, Зуев, Федорив, Ставпец (Лебедев, 72), Комолов, Палиенко (Темников, 58), Игнатович (Чудин, 78), Голышев (Гаджибеков, 53), Сапета, Портнягин
Армавир: Матюша, Кутин (Тучевич, 64), Концедалов, Тен, Хайруллов, Безлихотнов (Лусикян, 83), Поляков (Гафар, 87), Гурфов, Рзаев (Переверзев, 64), Думбия (Замалиев, 70), Калмыков
Предупреждения: Зуев, 24, Поляков, 43, Кутин, 56
Удаления: Морозов, 50
"Нижний Новгород" одержал победу над "Армавиром"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»