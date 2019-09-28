Асхабадзе в Факеле. Анонс 15-го тура ФНЛ

В воскресенье состоится 15-й тур ФНЛ. Rusfootball.info расскажет о матчах, которые не стоит пропускать.
Матч тура
Химки несомненно являются одной из самых ярких команд нынешнего сезона. Они вовсю соревнуются за первую строчку с «Торпедо» и будут долго преследовать москвичей, хотя часто теряют очки в угоду атакующему футболу. Противостоять в выходной день им будет «Балтика». Калининградцы выдали 120 минут и серию пенальти с действующим обладателем Кубка России. Победы они добились, а вот физически явно просели. «Химкам» будет легче дома намного, чем могло быть, тем не менее футбол будет отличный с обеих сторон
Дубль «Луча»
Рустем Хузин встряхнул существенно состав в игре с «Динамо». Москвичам противостоял практически дубль, что не помешало им одержать победу. «Чертаново» же рубилось основой с «Оренбургом». Явное преимущество здесь будет за хозяевами, хотя домашние матчи в ФНЛ в этом сезоне складываются не самым лучшим образом. На кураже можно будет поправить немного статистику против уставшего оппонента.
Черная полоса «Спартака»
Дубль московского «Спартака» неплохо начал сезон, но вот осень пока складывается отвратительно. Красно-белые побеждали последний раз в августе, а сейчас имеют пять матчей без побед. Из них только одна ничья. Недавние два матча дома и вовсе завершились 0-3 от средняков лиги. «Шиннику» нужно постараться сильно, чтобы провалить игру с таким соперником.
Характер «Енисея»
Недавние матчи «Енисея», особенно с «Зенитом» и «Балтикой» демонстрируют, что у команды появляется какой-то рисунок игры. В гости к красноярцам пожалует «Мордовия». Саранцы по состав явно уступают хозяевам, находятся неподалеку в таблице. Юрий Газзаев вполне может рассчитывать на три очка, если оборона наконец-то сыграет организованно.
Асхабадзе в Воронеже
Обилие бывших игроков красно-белых в «Факеле» вызывало некоторые вопросы. Например, что их заставляло ехать в клуб, где постоянно проблемы с финансами. Оказалось, что новым менеджером клуба теперь является Роман Асхабадзе. Проявился он в СМИ только из-за того, что в кубковом матче пожарные полили фанатский сектор и нужно было официальное объяснение. Такой человек в ФНЛ – это дополнительный стимул понаблюдать за новым коллективом. Вот только игра у Факела с Краснодаром-2 будет вынесенная. Матч можно будет посмотреть в понедельник.
15-й тур ФНЛ
Асхабадзе в Факеле. Анонс 15-го тура ФНЛ
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