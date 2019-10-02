Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение по итогу матча Кубка России "Факел" - "Арсенал". Встреча проходила в Воронеже и завершилась победой тульской команды со счетом 2:1.
Фанаты "Факела" вывесили руну "Зиг", после чего отказались ее снимать. По этой причине "Факел" наказан на 100 тыс. рублей и условным закрытием трибуны на один матч Кубка России с испытательным сроком до сентября 2021 года.
"Арсенал" оштрафован на 225 тыс. рублей за пиротехнику.
Sport24
"Факел" наказан условным закрытием трибуны за нацистскую символику
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