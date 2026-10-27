"Реал" может приобрести одного из лидеров "Ливерпуля" - источник

"Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Алексису Мак Аллистеру.

Фото: Getty Images

Испанский клуб может предпринять попытку подписать аргентинского футболиста в одно из ближайших трансферных окон. Об этом сообщает Sky Sport Germany.



По информации источника, главным сторонником приглашения 27-летнего хавбека является наставник мадридцев Жозе Моуринью. Португальский специалист высоко оценивает работоспособность Мак Аллистера.



Действующее соглашение аргентинца с "Ливерпулем" рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 млн евро.

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