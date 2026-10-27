Испанский клуб может предпринять попытку подписать аргентинского футболиста в одно из ближайших трансферных окон. Об этом сообщает Sky Sport Germany.
По информации источника, главным сторонником приглашения 27-летнего хавбека является наставник мадридцев Жозе Моуринью. Португальский специалист высоко оценивает работоспособность Мак Аллистера.
Действующее соглашение аргентинца с "Ливерпулем" рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 млн евро.
"Реал" может приобрести одного из лидеров "Ливерпуля" - источник
"Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Алексису Мак Аллистеру.
Фото: Getty Images