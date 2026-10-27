Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Факел
0 - 0 (П 3 - 1) 0 031
АхматЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен

"Реал" может приобрести одного из лидеров "Ливерпуля" - источник

"Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Алексису Мак Аллистеру.
Фото: Getty Images
Испанский клуб может предпринять попытку подписать аргентинского футболиста в одно из ближайших трансферных окон. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, главным сторонником приглашения 27-летнего хавбека является наставник мадридцев Жозе Моуринью. Португальский специалист высоко оценивает работоспособность Мак Аллистера.

Действующее соглашение аргентинца с "Ливерпулем" рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится