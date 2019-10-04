Гол вратаря на 94-й минуте принёс "Краснодару-3" победу в матче с "Интером"

В матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги "Краснодар-3" принимал "Интер" из Черкесска. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Фото: "Чемпионат"

Первый мяч забил нападающий "Интера" Иван Столбовой на 24-й минуте. До перерыва счёт сравнял форвард "Краснодара-3" Роман Симонов. На 64-й минуте Столбовой снова вывел команду из Черкесска вперёд.В конце матча "быки" остались в меньшинстве из-за удаления нападающего Михаила Берснева, но уже через шесть минут им удалось отыграться — отличился форвард Данил Бенедык. Победу хозяевам принёс вратарь Денис Адамов, забивший гол после подачи с углового на 94-й минуте.