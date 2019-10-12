"Армавир" посетил казачью школу-интернат

"Армавир" провел очередную социальную акцию. Футболисты посетил казачью школу-интернат. Встреча с детьми проходила в формате свободной беседы.





Ребята задавали вопросы, которые интересовали их, а также рассказывали о том, как проходит день, чем они увлекаются и за кого болеют в армавирской команде. Очень интересной для мальчишек и девчонок оказалась тема посещения футбольной секции. По окончании беседы ученица школы показала свое владение шашкой, а после прошла автограф-сессия.