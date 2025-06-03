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В "Факеле" ответили на вопрос, какой клуб должен остаться в РПЛ вместо "Химок"

Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов выразил мнение о том, какой клуб должен остаться в РПЛ вместо "Химок".
Фото: ФК "Факел"
"Я считаю, что команда должна остаться по спортивному принципу. Он должен присутствовать. Выше всех сезон завершил "Пари НН"? Значит, они, наверное", - цитирует Котова "СЭ".

Сегодня, 3 июня, состоялось собрание клубов РПЛ, на котором голосовали за то, какой клуб должен остаться в Российской Премьер-Лиги вместо подмосковных "Химок".

Напомним, что РФС не выдал лицензию подмосковному клубу из-за финансовых проблем, "Химки" не примут участие в следующем сезоне РПЛ.

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