"Мы общались с Туфаном Садыговым, и в какой-то момент я даже верил, что они смогут сохранить место в РПЛ. Сейчас клуб в стадии реорганизации. Идут переговоры с игроками и тренерским штабом о расторжении контрактов", - цитирует Алаева "Чемпионат".
Напомним, что РФС отказал подмосковным "Химкам" в выдаче лицензии - клуб не сможет принять участие в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Ранее клуб сообщил о полном роспуске второй команды.
Сегодня, 3 июня, состоялось собрание клубов РПЛ на котором решалось, какой клуб останется в лиге вместо "Химок". Большинство команд проголосовали за сохранение в РПЛ "Пари НН", который уступил в стыковых матчах "Сочи" с общим счетом 3:4.
В РПЛ рассказали, что "Химки" находятся в стадии реорганизации
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о текущем положении подмосковных "Химок".
Фото: РПЛ