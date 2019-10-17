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Перевертайло: Евдокимов доказал, что может давать результат при определенной системе игры

Известный российский специалист Евгений Перевертайло прокомментировал назначение Роберта Евдокимова на пост главного тренера "Нижнего Новгорода".

"Черышеву, думал, дадут доработать до зимы. Да, результат шел тяжело, но критической ситуации там не было. Состав приличный, все есть. А за Роберта рад: надеюсь, при нем дело улучшится. В "КАМАЗе" и "Оренбурге" Евдокимов доказал, что может давать результат при определенной системе игры. Это его философия, обсуждать ее не буду. В "Роторе" не получилось — бывает. Первая тройка в ФНЛ оторвалась, но с четвертого места в таблице плотность высокая. Шансы попасть в "стыки" у нижегородцев хорошие", - цитирует Перевертайло matchtv.ru.


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Теги: Перевертайло Евдокимов Нижний Новгород
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