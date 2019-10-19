Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 19-го тура ФНЛ

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 19-го тура Олимп-Первенства ФНЛ сезона-2019/20, которые пройдут 23 октября.
23 октября
(Среда)
Торпедо Москва – Чайка: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) - Александр Филимонов (Московская область), Юрий Ярушкин (Вологда); инспектор - Николай Фролов (Московская область); делегат - Иван Егоров (Москва).
Томь – Мордовия: Павел Кукуян (Сочи) - Дмитрий Тарасов (Тамбов), Андрей Образко (Ставрополь); инспектор - Сергей Мацюра (Комсомольск-на-Амуре); делегат - Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург).
Енисей – Авангард: Артем Любимов (Санкт-Петербург) - Андрей Болотенков (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор - Виктор Лебедев (Санкт-Петербург); делегат - Яков Брегман (Москва).
Спартак-2 – Факел: Евгений Турбин (Московская область) - Дмитрий Семенов (Петрозаводск), Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Рощин (Кисловодск); делегат - Юрий Ключников (Москва).
Краснодар-2 – Нижний Новгород: Алексей Сухой (Московская область) - Сергей Каруненко (Воронеж), Рустам Равилов (Саранск); инспектор - Алексей Тюмин (Новочеркасск); делегат - Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).
Ротор – Луч: Николай Волошин (Смоленск) - Хамид Талаев (Грозный), Андрей Кужелев (Ленинградская область); инспектор - Дмитрий Попов (Москва); делегат - Алексей Харьков (Москва).
Нефтехимик – СКА-Хабаровск: Евгений Кукуляк (Калуга) - Сергей Архипов (Ульяновск), Алексей Линкин (Воронеж); инспектор - Юрий Князев (Курск); делегат - Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).
Химки – Армавир: Кирилл Левников (Санкт-Петербург) - Александр Приходько (Москва), Максим Белокур (Владивосток); инспектор - Андрей Иванов (Кострома); делегат - Владимир Крысин (Хабаровск).
Шинник – Балтика: Алексей Амелин (Тула) - Федор Валявин (Саратов), Альмир Каюмов (Москва); инспектор - Николай Объедков (Санкт-Петербург); делегат - Александр Старцев (Москва).
Чертаново – Текстильщик: Станислав Васильев (Ижевск) - Игорь Князев (Курск), Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону); инспектор - Владимир Гамеев (Московская область); делегат - Максим Шаров (Санкт-Петербург).
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 19-го тура ФНЛ
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