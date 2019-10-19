Владивостокский "Луч" остался без главного тренера. Рустем Хузин после поражения от "Енисея" (0:1) принял решение покинуть команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Под руководством Хузина "Луч" провел 59 матчей, выиграл 16, 24 раза сыграл вничью и потерпел 19 поражений. Команда после 18 туров занимает 13-е место в ФНЛ с 19 очками в активе и в двух очках от зоны вылета.
"Луч" не смог победить в шестом матче подряд. Последний раз владивостокский клуб выигрывал 7 сентября, когда на выезде переиграл "Мордовию" (2:1).
Хузин покинул пост главного тренера "Луча"
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