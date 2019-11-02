Журналист и блогер Василий Уткин задался вопросом, куда ушли деньги, которые клуб Футбольной национальной лиги "Чертаново" выручил с продажи нескольких футболистов.
"Это сведения о финансах ФК "Чертаново" за 2018 год, открыто опубликованные на сайте РФПЛ в ряду аналогичных отчетов других клубов. Посмотрите на верхний кружок. В нем нет доходов от коммерческой деятельности. При этом за год "Чертаново" недешево продал троих футболистов — Глушенкова, Зиньковского и Умярова. Причем про Глушенкова и Умярова прямо сказали, что покупатель пошел навстречу и расплатился раньше, поскольку нужно было срочно закрыть недостачу в клубном бюджете. Но, видите — и это не секрет, а простая любознательность — денег этих в клубе нет. Мало того, ФК "Чертаново" является ГБНОУ — государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением. Оно в принципе не может заниматься коммерческой деятельностью. Это не предусмотрено ни уставом ГБНОУ ФК "Чертаново", ни законодательством РФ для такой структуры, как ГБНОУ. Деньги от продажи игроков и не могут оказаться в бюджете ФК "Чертаново". По закону. Где ж деньги? Очень интересный вопрос. Я черт знает", — написал Уткин в телеграм-канале.
"Где ж деньги?" Уткин задался вопросом, куда ушли средства с продажи игроков "Чертаново"
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