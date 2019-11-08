"Нефтехимик" победил "Луч", играя в большинстве

Футболисты "Нефтехимика" нанесли поражение "Лучу" в рамках 22-го тура первенства ФНЛ. Встреча, прошедшая в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. "Луч" с 19-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Дениса Магадиева. "Нефтехимик" набрал 39 очков и закрепился в таблице на 5-м месте. "Луч" с 20 очками занимает 16-ю позицию.