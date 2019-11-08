"Нефтехимик" победил "Луч", играя в большинстве

ФНЛ
22 тур
"Луч" – "Нефтехимик" – 0:2
22 тур
"Луч" – "Нефтехимик" – 0:2
Голы: Макаров, 53, Галиулин, 55
Луч: Котляров, Марущак, Степанец, Магадиев, Саламатов (Макаренко, 63), Стеклов, Носов (Катрич, 67), Квеквескири (Кротов, 76), Гордиенко (Пономаренко, 21), Алиев (Кутьин, 59)
Нефтехимик: Голубев, Семёнов, Киреев (Потапов, 46), Куликов (Соловьев, 46), Ширяев, Канаев, Уридия (Галиакберов, 68), Макаров, Ситдиков, Галиулин (Гилязетдинов, 81), Мичуренков
Предупреждения: Марущак, 6, Киреев, 42, Макаренко, 74
Удаление: Магадиев, 19.