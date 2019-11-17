Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал информацию о трудностях, с которыми столкнулись фанаты московского "Торпедо" при входе на стадион в Армавире.
Ранее руководитель клуба болельщиков "Торпедо" Василий Петраков рассказал, что полиция в Армавире запускала фанатов черно-белых через одну дверцу, заставляя снимать ботинки, в результате чего последние поклонники "автозаводцев" попали на стадион уже в перерыве матча 24-го тура ФНЛ, который завершился победой "Армавира" со счетом 2:1.
"Делегат должен указать произошедшее, и по итогам все жалобы разберем. В настоящий момент информации у меня нет. Есть технический регламент, где и в каких условиях все должно располагаться. Не будем делать преждевременные выводы. Делегат доложит о проблемах, если они были, или подтвердит, что все было в соответствии с общепринятыми нормами. "Армавир" ведь не первый матч там проводит, туда приезжали болельщики и других команд", - цитирует Ефремова "РБ".
Глава ФНЛ - о досмотре фанатов "Торпедо" в Армавире: не будем делать преждевременные выводы
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