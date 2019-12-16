Старший тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал, что во время зимней паузы в РПЛ он отправится на стажировку в "Марсель".
"Практикуюсь ежедневно. Плюс стараюсь ездить на стажировки. Например, сейчас у меня отпуск из-за зимней паузы в ФНЛ и появилась возможность поехать в футбольный клуб "Марсель". Компанию мне составит мой помощник.
Мы едем туда по приглашению Андре Виллаш-Боаша. Сейчас у него очень сильная команда. "Марсель" идет на втором месте в Лиге 1 и посмотреть на тренировочный процесс такого специалиста будет полезно", — приводят слова Игнашевича "Известия".
После 25 туров, сыгранных в ФНЛ, "Торпедо" занимает 2-е место с 51-м очком. "Марсель" провел в чемпионате Франции 18 матчей и находится на 2-й позиции с 35 очками.
Игнашевич пройдет стажировку у Виллаш-Боаша в "Марселе"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»