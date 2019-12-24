"Торпедо" объявило о продлении контракта с Игнашевичем до 2023 года

View this post on Instagram
Сегодня ФК «Торпедо Москва» продлил соглашение со старшим тренером команды Сергеем Игнашевичем. Предыдущий контракт специалиста был подписан в июне по схеме «1+1». Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года. ? Мы поздравляем Сергея Николаевича с пролонгацией контракта и желаем больших успехов в составе черно-белых!
Как сообщает пресс-служба клуба, предыдущий контракт специалиста был подписан в июне по схеме "1+1". Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года.
?
"Мы поздравляем Сергея Николаевича с пролонгацией контракта и желаем больших успехов в составе черно-белых!" — говорится в сообщении в инстаграме "Торпедо".
"Торпедо" сейчас занимает 2-е место в таблице ФНЛ. В последних трех матчах московский клуб потерпел три поражения.