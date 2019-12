"Торпедо" объявило о продлении контракта с Игнашевичем до 2023 года

View this post on Instagram

Сегодня ФК «Торпедо Москва» продлил соглашение со старшим тренером команды Сергеем Игнашевичем. Предыдущий контракт специалиста был подписан в июне по схеме «1+1». Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года. ? Мы поздравляем Сергея Николаевича с пролонгацией контракта и желаем больших успехов в составе черно-белых!