"Енисей" сообщил о расставании с Клещенко

"Мы желаем Саше успехов в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в нашем клубе!" - говорится в сообщении.
ФК "Енисей" и защитник Александр Клещенко достигли соглашения по расторжению действующего контракта.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) January 20, 2020
Мы желаем Саше успехов в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в нашем клубе! pic.twitter.com/HZNAOOT6Vg
Клещенко играл за "Енисей" с августа 2019 года. Также он выступал за "Аланию", "Кубань", "Кубань-2", "Томь" и казахстанский "Тобол".