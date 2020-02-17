В матче 2-го тура Кубка ФНЛ "Родина" одержала победу над "Факелом".
Кубок ФНЛ
2 тур
Родина – Факел 2:0
Гол: Еременко, 38, Лопатин, 58
Родина: Айдаров, Юдин (Коротков, 46), Шадринцев, Головня, Волков, Мальцев (Апозян, 46), Ламанов (Лактионов, 46), Филиппов (Николаев, 82), Шавель (Ямилов, 46), Абдусаламов (Хайрулин, 46), Еременко (Лопатин, 46)
Факел: Бучнев (Ермаков, 46), Паршиков, Микушин, Смирнов, Соловьев, Петрусев, Глущенков, Пухов, Косянчук, Верулидзе, Корян (Турукин, 77)
Предупреждения: Юдин, 16, Шадринцев, 22, Корян, 55, Головня, 68, Косянчук, 70, Хайрулин, 77, Микушин, 80
"Родина" одержала победу над "Факелом"
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