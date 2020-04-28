Василенко: мне хотелось бы, чтобы всё осталось как есть и никто не покинул свои лиги

Наставник саранской "Мордовии" Олег Василенко прокомментировал возможное досрочное завершение сезона в ФНЛ.
Фото: Столица С
- Исходя из имеющейся на данный момент информации, доиграть первенство в нужные сроки будет очень сложно. Надо учитывать и логистику, и самое главное здесь — медицинский аспект. Здоровье игроков — самое важное. Если руководство РФС и ФНЛ примут такое решение, оно будет более чем логично.

Мне, конечно, хотелось, чтобы всё осталось как есть и никто не покинул свои лиги. Если возможен вариант, чтобы команды-лидеры вышли в РПЛ, на мой взгляд, это будет даже интересно. Я имею в виду 18 команд в элите на следующий сезон, — приводит слова тренера "Голеада".

Ранее было объявлено, что члены РФС рассматривают сценарий, при котором сезон 2019/20 в ФНЛ и ПФЛ может быть завершен досрочно. Помимо "Армавира" и "Луча", которые уже снялись с первенства ФНЛ, под вопросом участие "Авангарда" и "Мордовии".

Напомним, что все российские чемпионаты ушли на паузу как минимум до 31 мая из-за активного распространения COVID-19. В первенстве Футбольной национальной лиги успели сыграть 27 туров. По их итогам "Мордовия" располагается на последнем месте турнирной таблицы, имея в активе 19 очков.


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Теги: Василенко Мордовия
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