Игрок ЦСКА Алеррандро уступил Монтьелю в голосовании ФИФА за гол года

Футболист "Индепендьенте" Сантьяго Монтьель стал обладателем премии ФИФА за самый красивый гол в мужском футболе, сообщает пресс-служба ФИФА. Аргентинский футболист удостоился данной награды за точный удар через себя из-за пределов штрафной в матче против "Индепендьенте Ривадавии".
Отметим, что футболист ЦСКА Алеррандро также был номинирован на премию имени Пушкаша.
Монтьель выступает в составе "Индепендьенте" с августа 2024 года. Всего за клуб правый вингер провел 52 матча, забил 12 голов отдал 8 результативных передач. Соглашение с аргентинским футболистом рассчитано до конца декабря 2027 года.
Фото: Getty Images