Ранее сообщалось, что "Химки" уволили 12 работников клуба из отделов селекции, коммерции и пресс-службы из-за сложной финансовой ситуации в связи с приостановкой сезона.
Источник: у футболистов "Химок" не было возможности не согласиться с понижением зарплаты
- На данный момент никаких увольнений нет и не предвидится, - цитирует Иванова ТАСС.
Отметим, что на момент приостановки "Химки" занимают второе место ФНЛ.
Гендиректор "Химок": никаких увольнений в клубе нет и не предвидится
Генеральный директор "Химок" Василий Иванов прокомментировал последние новости, связанные с подмосковным клубом.
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