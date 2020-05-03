Об этом сообщает телеграм-канале "Мутко против".
По информации источника, контракты игроков "Химок" были составлены таким образом, что обязательный к выплате оклад составляет менее 100 000 рублей, а все остальное - премии и надбавки.
Таким образом футболисты не могли выступить против временного понижения зарплат.
"Химки" договорились с футболистами о сокращении зарплат
Также в публикации источника сообщается, что в договорах игроков "Химок" есть пункт, запрещающий критиковать руководство, поэтому футболисты публично не обсуждают сложившуюся ситуацию.
Сообщается, что "Химки" также уволило более десятка сотрудников, чтобы разгрузить платежную ведомость.
Источник: у футболистов "Химок" не было возможности не согласиться с понижением зарплаты
Стало известно, что игроки подмосковных "Химок" не могли протестовать против понижения зарплат на время пандемии коронавируса.
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