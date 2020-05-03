Источник: у футболистов "Химок" не было возможности не согласиться с понижением зарплаты

Стало известно, что игроки подмосковных "Химок" не могли протестовать против понижения зарплат на время пандемии коронавируса.
Об этом сообщает телеграм-канале "Мутко против".

По информации источника, контракты игроков "Химок" были составлены таким образом, что обязательный к выплате оклад составляет менее 100 000 рублей, а все остальное - премии и надбавки.

Таким образом футболисты не могли выступить против временного понижения зарплат.

"Химки" договорились с футболистами о сокращении зарплат

Также в публикации источника сообщается, что в договорах игроков "Химок" есть пункт, запрещающий критиковать руководство, поэтому футболисты публично не обсуждают сложившуюся ситуацию.

Сообщается, что "Химки" также уволило более десятка сотрудников, чтобы разгрузить платежную ведомость.


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Теги: Химки Коронавирус
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