В ФНЛ останутся клубы, занявшие места с 16-го по 20-е, такие как "Луч", "Спартак-2", "Текстильщик", "Факел" и "Мордовия". Результаты зафиксированы по текущей таблице.
Два первых клуба ФНЛ, напротив, поднимутся в РПЛ. Таким образом, в случае успешного прохождения лицензирования в Премьер-лигу выйдут "Ротор" и "Химки".
Переходные матчи между командами Премьер-Лиги и ФНЛ не состоятся. "Чертаново" и "Торпедо", занявшие 3-ю и 4-ю позиции в ФНЛ, не получат шанса побороться за повышение в классе.
Кроме того, право сыграть в следующем сезоне ФНЛ получают победители групп ПФЛ, если пройдут лицензирование. Таким образом, теоретически в ФНЛ может оказаться 24 команды. Зафиксированы пять чемпионов групп ПФЛ: "Акрон", "Велес", "Волгарь", брянское "Динамо" и "Иртыш".
В следующем сезоне ФНЛ может быть 24 команды
Руководство ФНЛ приняло решение не исключать клубы из розыгрыша турнира по итогам сезона-2019/20.
Фото: Террикон
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