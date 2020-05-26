"Торпедо" сообщило о завершении сотрудничества с голкипером Алексеем Кеняйкиным

Арендное соглашение 21-летнего голкипера с московской командой истекло. Права на него принадлежат "Оренбургу".
В минувшем сезоне первенства ФНЛ Кеняйкин был основным вратарем "Торпедо". Он провел 20 матчей и пропустил 17 голов.
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Завершился срок действия арендного соглашения голкипера Алексея Кеняйкина с ФК «Торпедо Москва». ? Алексей Кеняйкин пополнил ряды нашей команды на правах аренды летом 2019 года и сыграл в воротах черно-белых 22 матча. ? Мы благодарим Алексея за сотрудничество и желаем ему успехов в новом клубе!