Прилет Куэсты в Москву откладывается из-за "Галатасарая" — источник

Как стало известно Metaratings, приезд Карлоса Куэсты в Москву для подписания контракта со «Спартаком» откладывается. Причиной задержки стало затянувшееся оформление документов со стороны «Галатасарая».
В столичном клубе рассчитывают, что колумбийский защитник прилетит в Россию ориентировочно 22 августа, однако сроки могут сместиться, если бюрократические процедуры в Турции затянутся.
Карлос Куэста перешел в «Галатасарай» из бельгийского «Генка» зимой текущего года и заключил контракт до конца июня 2028 года. Центральный защитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 7 миллионов евро. На счету центрального защитника 23 матча в составе национальной команды Колумбии
Фото: ФК "Галатасарай"