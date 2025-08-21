"Чемпионат": Сперцян сам принял решение о непереходе в "Саутгемптон", конфликта с "Краснодаром" нет

25-летний атакующий полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян сам принимал решение об отказе от перехода в клуб английского Чемпионшипа "Саутгемптон", сообщают СМИ.
По данным источника, руководство "Краснодара" было готово договариваться со "святыми", если бы Сперцян выразил чёткое и явное желание перейти именно в эту команду. Сообщается, что клуб и футболист пришли к общему решению ждать других вариантов в Европе и никакой речи о конфликте или давлении на Сперцяна со стороны "быков" не идёт.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Краснодар" отказался от продажи Сперцяна в "Саутгемптон" из-за высокого риска сложностей с получением трансферных выплат.
Источник: "Чемпионат"
