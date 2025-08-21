Кисляк готов к переходу в "Галатасарай" — beIN Sports

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк попал в сферу интересов «Галатасарая».

Фото: ФК ЦСКА

По данным турецкого издания beIN Sports, игрок оказался в числе трансферных целей стамбульского клуба.



Окружение футболиста дало понять, что Кисляк положительно настроен на возможный переход в «Галатасарай», если стороны достигнут договоренности.



Ранее в СМИ также были новости, что «Фенербахче» заинтересован в трансфере Матвея Кисляка.



В прошедшем сезоне Матвей сыграл 33 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.



В текущем сезоне он уже успел принять участие в 6 матчах во всех турнирах, в которых сделал 3 результативные передачи.