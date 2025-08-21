Червиченко: все истерики по поводу Карпина преждевременны. Невезение "Динамо" закончится

- Рано "хоронить" Карпина: он с командой не так долго, у него другая, сложная модель игры. Не все в команде это понимают, не всё, что он требует, отработали и могут выполнить. И "Динамо", откровенно говоря, не везёт. В игре с ЦСКА динамовцы пробили в створ 8 раз, но у них ничего не залетало. "Армейцы" пробили 6 раз в створ - и 3 гола. Если вспомнить саму игру, то за последние 15 минут мяч 2 раза попал в перекладину, а должен был залетать в ворота. Ну что на это скажешь? Как с этим бороться? Просто не везёт, но невезение когда-то закончится, и начнёт всё залетать. Поэтому все истерики по поводу Карпина преждевременны, - передаёт слова Червиченко Metaratings.ru.
56-летний главный тренер сборной России Валерий Карпин в июне 2025 года возглавил на правах совмещения московское "Динамо". После пяти стартовых туров российской премьер-лиги бело-голубые набрали под руководством Карпина пять очков и занимают в турнирной таблице 11-е место. В домашнем матче 5 тура чемпионата России с московским ЦСКА "Динамо" уступило со счётом 1:3, значительно превзойдя соперника по статистике ударов по воротам и владению мячом.
23 августа в рамках 6 тура РПЛ бело-голубые сыграют на своём поле с находящимся в зоне прямого вылета "Пари Нижним Новгородом".
Фото: РИА Новости