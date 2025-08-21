В опросе приняли участие 5626 пользователей. 2950 человек (52,44%) считают, что Деян Станкович должен быть уволен с поста главного тренера "Спартака", в то время как 1925 (34,22%) читателей не хотят отставки сербского специалиста. 751 пользователь (13,35%) затрудняется ответить на вопрос об увольнении Станковича.
Напомним, Деян Станкович возглавляет "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент красно-белые занимают десятое место в РПЛ, имея в своем активе 5 очков в 5 матчах.
Станкович должен уйти в отставку, считают пользователи Rusfootball.info: итоги голосования
Стали известны результаты опроса пользователей Rusfootball.info по поводу возможной отставки главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"