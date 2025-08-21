"Краснодар" принял решение отказаться от официального предложения английского "Саутгемптона" по возможному трансферу 25-летнего капитана "быков" атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщают СМИ. Ранее появлялась информация, что выбывший из АПЛ в Чемпионшип по итогам сезона-2024/2025 клуб предлагает за Сперцяна трансферную компенсацию в размере 14 миллионов евро и возможные бонусы.
По данным источника, вариант с "Саутгемптоном" не устроил чёрно-зелёных из-за вероятных сложностей с получением выплат из Англии, несмотря на заявленную со стороны руководства "святых" готовность перевести деньги за Сперцяна через третью сторону. Сообщается, что "Краснодар" будет ожидать по футболисту других предложений.
Напомним, что московский ЦСКА до сих пор не получил от английского "Вест Хэма" компенсацию за состоявшийся в 2021 году трансфер хорватского хавбека Николы Влашича, несмотря на все обращения в футбольные судебные инстанции.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Краснодар" отказался от возможного трансфера Сперцяна в "Саутгемптон"
По данным СМИ, руководство "Краснодара" приняло окончательное решение по возможной продаже атакующего хавбека Эдуарда Сперцяна в английский "Саутгемптон".
Фото: РПЛ