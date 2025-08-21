Источник: Сперцян отказался от услуг агента, искавшего варианты в Европе, ещё зимой

По информации Metaratings, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ещё зимой прекратил работу с агентом Рафаэлой Пиментой, которая подыскивала для него варианты продолжения карьеры в Европе.
Возможность трансфера в английский «Саутгемптон» появилась уже без участия Пименты.
В прошлом сезоне Эдуард Сперцян провел за «Краснодар» во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт игрока с «быками» рассчитан до конца текущего сезона. По итогам прошлого сезона игрок сборной Армении стал лучшим полузащитником чемпионата России.
В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
