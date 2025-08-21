Смолов прокомментировал возможное присоединение к "Крыльям Советов"

«Что, если позовут в «Крылья Советов»? Так у них есть форвард. Ищут? Ну, мне никто не звонил. Если бы предложили, рассмотрел бы такой вариант», — цитирует Смолова «Чемпионат».
35-летний экс-нападающий сборной России Фёдор Смолов по завершении сезона-2024/2025 покинул «Краснодар» в связи с истечением срока действия контракта и на данный момент не подписал новый контракт ни с одним профессиональным клубом.
21 августа Смолов принял участие в матче второго раунда Пути регионов Кубка России с курским «Авангардом» в составе медиаклуба «Броук Бойз» (2:1) и отметился забитым голом.
